Turismo, i trend nell'estate dell'incertezzza

Non è la rinuncia al viaggio, ma la sua profonda ridefinizione a segnare la stagione turistica 2026. In uno scenario geopolitico attraversato da tensioni e instabilità internazionali, infatti, la domanda di vacanza si sta rapidamente riorientando verso geografie considerate rassicuranti e modelli organizzativi che garantiscano il massimo controllo. L’Italia, in questo contesto, si conferma approdo d’el...