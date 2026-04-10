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Turismo, i trend nell'estate dell'incertezzza
Stagione segnata dalla ridefinizione dei viaggi, secondo i numeri di Emma Villas
Non è la rinuncia al viaggio, ma la sua profonda ridefinizione a segnare la stagione turistica 2026. In uno scenario geopolitico attraversato da tensioni e instabilità internazionali, infatti, la domanda di vacanza si sta rapidamente riorientando verso geografie considerate rassicuranti e modelli organizzativi che garantiscano il massimo controllo. L’Italia, in questo contesto, si conferma approdo d’el...
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EFA News - European Food Agency
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