CDP, utile netto record di 3,4 miliardi

Il consiglio di amministrazione di Cdp, Cassa depositi e prestiti ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Nel primo anno dall’avvio del Piano Strategico 2025-2027, il Gruppo CDP ha impegnato risorse per 29,5 miliardi di euro, pari ad oltre un terzo dell’obiettivo triennale di Piano Gli investimenti sostenuti sono pari a 73,6 miliardi, con un ef...