La Toscana celebra il suo "oro verde". Venerdì 17 aprile 2026 torna al Cinema La Compagnia di Firenze l'appuntamento con la Selezione degli Oli Extravergine di Oliva Dop e IGP della Toscana, l’evento promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. L’iniziativa, che rappresenta il "green carpet" della produzione olearia d’eccellenza, si dividerà quest’anno in due momenti, unendo l’approfondimento istituzionale a un’inedita apertura verso gli appassionati e gli operatori del settore.

Dalle ore 10.30 alle 13 si terrà la presentazione ufficiale del Catalogo degli oli selezionati 2026 e la consegna dei premi alle aziende vincitrici nelle sette categorie:

MIGLIOR DOP CHIANTI CLASSICO,

MIGLIORE DOP LUCCA,

MIGLIORE DOP TERRE DI SIENA,

MIGLIORE IGP TOSCANO,

MIGLIORE OLIO BIOLOGICO,

MIGLIORE OLIO MONO-CULTIVAR,

MIGLIOR PACKAGING.

Il convegno vedrà la partecipazione dei vertici istituzionali, degli organizzatori insieme ai rappresentanti dei Consorzi di tutela oltre ad esperti del settore. La grande novità di questa edizione è il coinvolgimento diretto della città e dei visitatori. Dopo una sessione di degustazione riservata alla stampa (ore 14.30 - 15), le porte si apriranno ufficialmente dalle 15 alle 18 per la degustazione dedicata agli operatori di settore e al grande pubblico.

Sarà possibile partecipare a degustazioni guidate direttamente con i produttori degli oli selezionati. Si tratterà di un’occasione unica per scoprire le sfumature sensoriali delle 5 denominazioni (Toscano IGP, Chianti Classico DOP, Lucca DOP, Seggiano DOP, Terre di Siena DOP) e della biodiversità olivicola regionale.

Olio, settore trainante per l'economia toscana



Con oltre 80 varietà di olivo autoctone, una superficie agricola dedicata che punta sempre più sul biologico, una legge ad hoc sull’oleoturismo, l’olio EVO si conferma pilastro dell’identità rurale e dell’offerta enogastronomica che ogni anno attrae milioni di turisti nella regione. Questo evento non rappresenta solo una celebrazione della qualità, ma è diventato uno strumento concreto di valorizzazione e promozione per le aziende toscane. Inoltre, il Catalogo 2026 che verrà presentato nell’occasione, redatto in italiano e inglese, fungerà da guida per buyer, ristoratori e consumatori attenti, promuovendo la cultura del consumo consapevole di un prodotto dalle straordinarie proprietà nutraceutiche.



L’olio presentato per le prove della Selezione sarà donato, come negli anni passati, a Villa Lorenzi, struttura che si occupa dei servizi educativi per la prevenzione e riabilitazione del disagio giovanile e delle dipendenze.



