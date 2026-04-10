Eccellenze Dop e Igp viaggiano in autostrada

Il ministro Lollobrigida: "Opportunità per il Made in Italy".

Un'alleanza strategica che unisce e rafforza l'Italia enogastronomica nel segno delle sue eccellenze Dop e Igp. Autogrill e Fondazione Qualivita hanno lanciato l'iniziativa "Origini Edition", con il sostegno di Fipe-Confcommercio e del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Sono tre i prodotti a denominazione che hanno fatto il loro debutto nel nuovo network, presto seguiti da altre eccellenze analoghe.

Alla presentazione dell'iniziativa, tenutasi presso la sede nazionale di Confcommercio, EFA News ha raccolto i commenti di Mauro Rosati, direttore della Fondazione Qualivita; Massimiliano Santoro, Ceo Italy di Avolta; Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

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