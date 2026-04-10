Autogrill-Qualivita: partnership per eccellenze Dop-Igp

Valorizzare le radici dei territori e proiettare l’eccellenza italiana nel mondo attraverso la forza della rete Avolta. È stata presentata oggi a Roma “Origini Edition”, l’iniziativa strategica firmata da Autogrill e Fondazione Qualivita che mette al centro le produzioni Dop e Igp, garantendo ai Consorzi di tutela una vetrina d’eccezione nelle principali direttrici del viaggio.

Il progetto si inserisce nel percorso di valorizzazione della Cucina Italiana, proclamata Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco, promuovendo quegli asset di qualità, tracciabilità e artigianalità che rappresentano il vantaggio competitivo del Paese a livello globale. Alla base anche la volontà di favorire una conoscenza diffusa del cibo italiano ed in particolare dei prodotti Dop Igp attraverso una offerta e una comunicazione mirata all’interno della rete Autogrill.

“Origini Edition” è un percorso di scoperta dedicato alle eccellenze certificate. Il progetto porta l’alta qualità dei territori direttamente nelle mani dei viaggiatori attraverso una selezione periodica di ricette esclusive, sviluppate in stretta collaborazione con Fondazione Qualivita e i Consorzi di Tutela. Ogni tappa vede protagonista il patrimonio agroalimentare italiano attraverso una proposta gastronomica che unisce prodotti Dop e Igp provenienti da vari territori.

L’operazione vede Autogrill - parte di Avolta, realtà globale del travel retail & FB il cui primo azionista è Edizione - consolidare il proprio ruolo di ambasciatore del Made in Italy con il supporto del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) e di Fipe. In questo contesto, Autogrill riafferma la propria posizione di player trainante all’interno di Fipe, guidando il settore verso standard di innovazione e qualità sempre più elevati. L’impegno verso il sistema economico nazionale è confermato dai numeri: circa il 75% degli acquisti annui di food & beverage di Autogrill avviene tramite partner commerciali e distributori basati in Italia. Ad oggi, l'offerta include oltre 60 prodotti certificati, rafforzando la visibilità dell'intero ecosistema agroalimentare nazionale.

Il progetto debutta con una collezione esclusiva che celebra l’incontro tra il Prosciutto di Carpegna Dop, la Burrata di Andria Igp e l’olio Evo Terra di Bari Dop, simboli della maestria artigianale del Centro e del Sud Italia: nasce così Carpegna 1463, il nuovo panino che esalta questo incontro di sapori e territori. Una seconda ricetta valorizzerà il connubio tra il Capocollo di Martina Franca, la Burrata di Andria Igp e l'olio Evo Toscano Igp, mentre una terza celebrerà la Mozzarella di Gioia del Colle Dop abbinata al pesto di Basilico Genovese Dop.

Alla presentazione del progetto, moderato dalla giornalista Maddalena Fossati e concluso dall'intervento del ministro Francesco Lollobrigida, hanno partecipato: Massimiliano Santoro, amministratore delegato Italy di Avolta; Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta; Mauro Rosati, direttore Fondazione Qualivita; Cesare Baldrighi, presidente di Origin Italia; Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, che ha ribadito il ruolo centrale della ristorazione nella promozione del Sistema-Italia.

Come illustrato da Luca D’Alba, questo lancio rappresenta un ulteriore impegno a valorizzare l'eccellenza dei produttori italiani attraverso l’introduzione di nuove referenze nel corso dell'anno, offrendo un palcoscenico unico sia ai Consorzi più consolidati sia alle realtà emergenti.