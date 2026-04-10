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Crealis, 8 marchi e un unico... tappo
La società riunisce i suoi brand sotto un'unica denominazione per affrontare i mercati internazionali
Dopo anni di integrazione a seguito di numerose acquisizioni, Crealis apre un nuovo capitolo della sua storia ripensando la propria struttura globale con un obiettivo chiaro: rafforzare la competitività, accelerare l’efficienza operativa e offrire un servizio sempre più efficace ai propri clienti a livello internazionale. Al centro della trasformazione è la riorganizzazione attorno a un unico marc...
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EFA News - European Food Agency
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