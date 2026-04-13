Enpaia ha lo 0,25% di Mps

Enpaia, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, ossia la cassa previdenziale agricola, ha acquistato lo 0,25% di Montepaschi a circa 7,4 euro per azione. Il pacchetto è stato anche depositato per i lavori dell’assemblea a Siena e l’ente sarebbe orientato a votare per la lista del consiglio uscente che propone come candidato ceo Fabrizio Palermo, manager ex Cdp vicino al costruttore romano Francesco Gaetano Caltagirone.

Gli acquisti della cassa presieduta da Giorgio Piazza e guidata dal direttore generale Roberto Diacetti farebbero parte di una "mossa opportunistica" in vista della stacco del dividendo a metà maggio di 0,86 euro per azione.

Non è la prima volta che Enpaia investe nel capitale di una quotata: la cassa degli agricoltori ha in portafoglio anche pacchetti del colosso di Jolanda di Savoia BF (Bonifiche Ferraresi) e della veronese Masi Agricola, investimenti connessi al settore agroalimentare (mission related). In portafoglio, ha anche il 4,6% di Granarolo (non quotata) come conseguenza dell’aumento di capitale da 160 milioni di marzo 2023 del gruppo emiliano del food.

Enpaia ha chiuso il 2024 con un avanzo di 22,8 milioni, utile che quest’anno, grazie al target di 25-30 milioni, dovrebbe esser superiore.