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Parte domani la Gelato week in 11 città italiane
L'evento celebra l’eccellenza della gelateria artigianale
Si apre domani, 14 aprile e dura fino al 19 aprile l’edizione 2026 della Gelato Week e del suo dinamico Fuori Gelato che si preannuncia come uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama gastronomico nazionale. La manifestazione si snoda attraverso un percorso diffuso in undici città italiane: Milano, Roma, Torino, Bologna, Genova, Firenze Verona, Padova, Napoli, Lecce e Reggio Calabria. L'evento cele...
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EFA News - European Food Agency
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