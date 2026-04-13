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CLARA MOSCHINI

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Parte domani la Gelato week in 11 città italiane

L'evento celebra l’eccellenza della gelateria artigianale

Si apre domani, 14 aprile e dura fino al 19 aprile l’edizione 2026 della Gelato Week e del suo dinamico Fuori Gelato che si preannuncia come uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama gastronomico nazionale. La manifestazione si snoda attraverso un percorso diffuso in undici città italiane: Milano, Roma, Torino, Bologna, Genova, Firenze Verona, Padova, Napoli, Lecce e Reggio Calabria. L'evento cele...

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