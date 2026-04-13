Acqua san Bernardo e Pizzoli celebrate in francobolli
Emissioni Mimit, “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy"
Presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini si è tenuta la cerimonia di presentazione e annullo filatelico di 9 francobolli della serie “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati a Fabbrica d'Armi Pietro Beretta (500° anniversario), Agip (Eni), Unoaerre, Acqua S. Bernardo, Officine Egidio Brugola, Cisa, Pizzoli, Ducati (100° anniversario della fondazione) e Maserati (100° anniversario del marchio).
All’evento, presieduto dal sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, hanno partecipato Giovanni Machetti, responsabile filatelia di Poste Italiane, Flavia Scarpellini consigliera di amministrazione di Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, oltre ai vertici delle otto aziende.
“Nove emissioni filateliche che raccontano storie tra loro molto diverse, ma accumunate da una vocazione imprenditoriale improntata alla costante ricerca dell’eccellenza, oltre che da un forte radicamento territoriale - ha dichiarato il sottosegretario Bergamotto - Un modo di fare impresa resilente, in grado di tradurre la propria specificità in un carattere distintivo, capace di fare parte dell’immaginario di innumerevoli estimatori. Una sintesi perfetta di quei caratteri distintivi che hanno reso il Made in Italy famoso nel mondo”.
I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, i fogli contengono quarantacinque esemplari più, sulla cimosa, la riproduzione monocromatica del logo MIMIT. Le vignette, ottimizzate dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, riproducono:
- per Fabbrica d’Armi Pietro Beretta il logo celebrativo de 500° anniversario, attorniato da una scintilla grafica con effetto luminoso, con sullo sfondo la data della fondazione dell’azienda 1526, scritto con un font calligrafico inedito. Completa il francobollo la legenda “FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA”. Bozzetto di Marco Martelli;
- per Agip (Eni) una reinterpretazione artistica di una delle molteplici stazioni di servizio razionaliste, progettate negli anni ’50 dall’architetto Mario Bacciocchi, su commissione del fondatore di Eni, Enrico Mattei. In alto risaltano il claim “CENTO ANNI DI ENERGIA”, i loghi di Eni e di Agip, il secondo realizzato per celebrare il centenario della nascita dell’azienda. Progetto grafico a cura di Eni;
- per Unoaerre l’incrocio delle fedi nuziali, simbolo del brand, su uno sfondo con effetto pergamena che richiama un’estetica elegante e classica. Su una fede è applicato il sigillo d’oro Unoaerre, come elemento prezioso e distintivo. In alto è riprodotto il logo dell'azienda. Completa il francobollo la legenda “DAL 1926”. Progetto grafico a cura di Unoaerre Industries;
- per Acqua S. Bernardo l’iconica bottiglia d'acqua il cui restyling è stato attualizzato nel 2008 da Giorgetto Giugiaro con 105 gocce d’acqua, caratterizzata da una forma ergonomica ed elegante, a rappresentare la leggerezza, la purezza e la qualità dell’acqua delle Alpi Marittime. In alto spicca il logo dell’azienda. Completano francobolli le scritte “ACQUA MINERALE NATURALE” e la legenda “DAL 1926”. Progetto grafico a cura di S. Bernardo.;
- per Officine Egidio Brugola una vite brugola - a testa cava esagonale con gambo a torciglione, come da brevetto del 1948 di Egidio Brugola nel 1946 - su uno sfondo bianco su cui si staglia un elemento grafico, di colore blu, a forma di semi-esagono, a richiamare la testa di una vite. In basso motivi geometrici ispirati all’esagono e al sistema di fissaggio, con tratto monocromatico nei colori aziendali e del Tricolore. In alto è riprodotto il logo Brugola OEB 1926. Completa il francobollo la legenda “OFFICINE EGIDIO BRUGOLA”. Progetto grafico di Emanuela L’Abate;
- per Cisa una porta moderna, dotata di serratura blindata con catenacci, scrocco, maniglia e la chiave inserita nel cilindro. Sulla sinistra in dettaglio il cilindro di sicurezza, in alto il logo creato in occasione del centenario della fondazione, accompagnato dal pay-off “DAL 1926 CREIAMO SICUREZZA”. Progetto grafico a cura di Faberi;
- per Pizzoli una patata che, nel gesto di sbucciarsi, si trasforma in patatine a bastoncino. Un segno visivo semplice che unisce radici agricole e capacità industriale. In alto il logo aziendale, a destra il pay-off “DAL 1926 LO SPECIALISTA ITALIANO DELLE PATATE”. Progetto grafico a cura di Anna Bomba;
- per Ducati una moto stilizzata, simbolo di un’eleganza sportiva unica al mondo. Su uno sfondo rosso, l’immagine si fonde con il tricolore, valorizzando l’emblema del Made in Italy. In alto il logo realizzato per il Centenario, completato in basso dalla scritta “UN SECOLO DI STORIA. Progetto grafico a cura di Ducati Motor Holding;
- per Maserati in primo piano l’attuale Tridente, sullo sfondo, un raffinato pattern dei primi Tridenti del 1926 si intreccia su una base blu, richiamando la storia e l’evoluzione dell’iconico simbolo in cento anni dalla sua apparizione. A completare la composizione, una bandella tricolore, la legenda “CENTENARIO” e la scritta “ITALIA”. Progetto grafico a cura del Centro Stile Maserati.
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