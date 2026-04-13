Acqua san Bernardo e Pizzoli celebrate in francobolli

Presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini si è tenuta la cerimonia di presentazione e annullo filatelico di 9 francobolli della serie “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati a Fabbrica d'Armi Pietro Beretta (500° anniversario), Agip (Eni), Unoaerre, Acqua S. Bernardo, Officine Egidio Brugola, Cisa, Pizzoli, Ducati (100° anniversario della fondazione) e Maserati (100° anniversario del marchio).

All’evento, presieduto dal sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, hanno partecipato Giovanni Machetti, responsabile filatelia di Poste Italiane, Flavia Scarpellini consigliera di amministrazione di Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, oltre ai vertici delle otto aziende.

“Nove emissioni filateliche che raccontano storie tra loro molto diverse, ma accumunate da una vocazione imprenditoriale improntata alla costante ricerca dell’eccellenza, oltre che da un forte radicamento territoriale - ha dichiarato il sottosegretario Bergamotto - Un modo di fare impresa resilente, in grado di tradurre la propria specificità in un carattere distintivo, capace di fare parte dell’immaginario di innumerevoli estimatori. Una sintesi perfetta di quei caratteri distintivi che hanno reso il Made in Italy famoso nel mondo”.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, i fogli contengono quarantacinque esemplari più, sulla cimosa, la riproduzione monocromatica del logo MIMIT. Le vignette, ottimizzate dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, riproducono: