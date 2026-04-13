Premio Impresa ambiente, l'agroalimentare c'è

C’è l’azienda che crea barriere coralline stampate in 3D, con design sviluppato in collaborazione con Zaha Hadid Architects, per affrontare il collasso degli ecosistemi marini ma c'è anche la startup che propone una soluzione innovativa per l’agrochimica tramite nano-incapsulamento biodegradabile e in grado di “dialogare” con le piante per rilasciare solo i principi attivi necessari. Sono solo alcuni dei progetti vincitori delle varie categorie di concorso della XIIIa edizione del Premio Impresa Ambiente, il più importante riconoscimento nazionale per le imprese che abbiano proposto innovazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica ed economia circolare.

Il Premio Impresa Ambiente è promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Unioncamere con il supporto di Assocamerestero e SSV-Stazione Sperimentale del Vetro, patrocinato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e selezionato per la Giornata nazionale del Made in Italy dal Mimit - ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia ha ospitato la cerimonia di premiazione. “Come sta l’ambiente nel quale viviamo? In che condizioni lo lasceremo per le prossime generazioni? Anche in momenti in cui le preoccupazioni sembrano altre e più gravi dobbiamo saper rispondere a queste due domande - spiega Massimo Zanon, presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo - Il mondo delle imprese mantiene la capacità di prestare attenzione nei confronti di ciò che è 'sostenibile' e consente di “non sprecare” le risorse impiegate e poi di riutilizzare ciò che al termine del proprio ciclo diventa scarto".

Aggiunge il presidente di Unioncamere Andrea Prete: "sono circa 580mila le imprese italiane che hanno investito negli ultimi 5 anni in prodotti e tecnologie green, pari a circa il 38,7% delle aziende manifatturiere e dei servizi. Il dato ancora più rilevante è che chi investe realmente in sostenibilità esporta di più, innova di più e crea più occupazione. Realmente vuol dire che l'azienda dedica parte dei propri investimenti per la ricerca nel settore ambientale, per tecnologie sostenibili, per garantire contesti lavorativi aziendali nel rispetto dei principi sociali".

"Le Camere - prosegue Prete - hanno dato vita, nell'ultimo semestre, a una piattaforma che consente di integrare tutti questi strumenti, fornendo assistenza e consulenza specifica alle imprese: Greencam permette, infatti, di ottenere informazioni e supporto a tutto tondo su questi temi, comprese le opportunità di finanziamento. L'impegno delle Camere sulla sostenibilità le vedrà, inoltre, fortemente impegnate, nei prossimi 3 anni, ad aiutare le piccole imprese ad acquisire tutti gli strumenti necessari per ottenere le certificazioni ESG e a colmare quel dialogo con il sistema finanziario e creditizio che, mi auguro, premi le imprese maggiormente attente e sensibili sui temi della sostenibilità”.

La XIIIa edizione conta 113 candidature pervenute da 17 regioni, tra le quali sono stati scelti i vincitori delle categorie di concorso. Di seguito tutti i premi e le categorie.