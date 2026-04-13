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Confesercenti, allarme guerra in Iran per il turismo
La crisi energetica dimezza la crescita dell’economia: il comparto ha già rallentato la crescita
Lo shock energetico innescato dal conflitto con l’Iran rischia di rinviare di fatto al 2027 la ripresa dell’economia italiana. Anche nell’ipotesi di una tregua duratura e di un graduale rientro dei prezzi dell’energia, sarebbero comunque necessari almeno sette-otto mesi per tornare a una piena normalizzazione. Un tempo sufficiente a compromettere in modo significativo l’andamento del 2026.Secondo le stime...
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EFA News - European Food Agency
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