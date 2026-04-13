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Intermonte sostiene le mid e large cap italiane
Domani meeting con investitori per 5 top player del Made in Italy tra cui Pharmanutra
È in programma domani martedì 14 aprile a Parigi un nuovo incontro dedicato all’eccellenza delle Mid e Large Cap italiane organizzato da Intermonte - Investment banking firm leader in Italia e punto di riferimento nel segmento delle mid & small caps. Obiettivo dell’evento è consolidare il confronto diretto con le principali case d’investimento europee e rafforzare il dialogo tra il mondo finanziario e il tes...
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EFA News - European Food Agency
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