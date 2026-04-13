Intermonte sostiene le mid e large cap italiane

È in programma domani martedì 14 aprile a Parigi un nuovo incontro dedicato all’eccellenza delle Mid e Large Cap italiane organizzato da Intermonte - Investment banking firm leader in Italia e punto di riferimento nel segmento delle mid & small caps. Obiettivo dell’evento è consolidare il confronto diretto con le principali case d’investimento europee e rafforzare il dialogo tra il mondo finanziario e il tes...