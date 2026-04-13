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Italian wine brands, tre anni da record
Mutinelli: il triennio si chiude con un ebitda a 144 milioni di euro "in un contesto di mercato sfidante"
Italian wine brands specifica alcuni dettagli relativi al “Piano di Incentivazione 2023-2025 approvato dall’assemblea il 27 aprile 2023. Come sottolinea la nota ufficiale di Iwb, le nuove decisioni arrivano "a seguito della maturazione di ulteriori n. 216.450 diritti riferiti alla terza e ultima tranche compresa nel periodo di performance del Piano e all’obbiettivo pluriennale cumulato relativo agli...
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EFA News - European Food Agency
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