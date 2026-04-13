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Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

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Agrisicilia più sostenibile grazie a tecnologie Industria 4.0

Azienda digitalizza sito di Belpasso creando un ecosistema integrato

Agrisicilia rafforza il proprio impegno per la sostenibilità con una filiera digitalizzata e tracciabile, dove qualità del prodotto e rispetto ambientale si integrano in maniera inseparabile. Grazie a un piano di investimenti mirato all’integrazione di tecnologie Industria 4.0, l’azienda monitora e ottimizza ogni fase del processo produttivo, generando significativi miglioramenti in termini di effic...

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EFA News - European Food Agency
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