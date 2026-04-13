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Caffe, l'Indonesia esporta 100 container in Italia
Accordo da 15 milioni di dollari tra Alko Sumatra Kopi e l'italiana Best Coffee
I produttori di caffè indonesiani hanno firmato ufficialmente un contratto per l'esportazione di 100 container di caffè in Italia, a seguito di negoziati conclusi con successo in un importante forum commerciale internazionale. Più in dettaglio, il produttore di caffè indonesiano ALKO Sumatra Kopi ha siglato un contratto di follow-up con l'azienda italiana Best Coffee SRL per esportare 100 container di...
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EFA News - European Food Agency
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