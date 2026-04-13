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Vinitaly/5. L'Italia del vino unita dall'Alpi alla Trinacria
Rilanciata la sinergia tra le produzioni
La crescita della Sicilia nel settore vitivinicolo è strettamente correlata all’unicità dei territori, alla qualità dell’offerta che diventa sempre più alta e alla sinergia che favorisce l’export. La leadership siciliana con il taglio del nastro nel Padiglione 2 avvenuto oggi lunedì 13 aprile, al Vinitaly racconta la mission di un’isola che fa del dialogo con le altre regioni italiane un punto di...
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EFA News - European Food Agency
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