Spagna. Olio d'oliva: raccolto previsto in netto calo

Secondo gli ultimi dati pubblicati nel Rapporto di Mercato del Settore Olivicolo, relativi al periodo fino a marzo, in Spagna, la produzione finale di olio d'oliva per la stagione 2025/26 dovrebbe attestarsi intorno a 1,29 milioni di tonnellate, il 9% in meno rispetto alla stagione precedente e il 6% al di sotto delle previsioni di produzione diffuse lo scorso ottobre. Considerato il ciclo produttivo dell'olio d'oliva, questi dati fino a marzo indicano che la stagione è praticamente conclusa.

Le condizioni climatiche, come le piogge persistenti e i forti venti tra dicembre e febbraio in gran parte della regione olivicola, hanno causato ritardi nella raccolta delle olive. In alcune zone, queste condizioni hanno anche danneggiato i frutti stessi. Tali fattori hanno contribuito alla riduzione della produzione rispetto alle stime iniziali.

Le prime stime per la produzione di olio d'oliva per la stagione 2025/2026, pubblicate dal ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione all'inizio della campagna, basate su previsioni regionali, indicavano 1,37 milioni di tonnellate, una cifra vicina a quella della stagione precedente.

L'andamento delle vendite è stato molto positivo durante tutta la stagione e la sua evoluzione nei prossimi mesi sarà fondamentale per determinare i livelli finali delle scorte, che, in base alle stime attuali, dovrebbero essere inferiori a quelli della stagione precedente.