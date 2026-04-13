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Vinitaly/6. No alle etichette allarmistiche
Studi scientifici dimostrano che un un consumo moderato può portare benefici alla salute
“Il tema dei rischi per la salute correlati al consumo di vino richiede un approccio di estrema cautela e rigore scientifico. È fondamentale distinguere tra le evidenze degli effetti di singoli componenti e l’impatto di un alimento quando inserito in un regime alimentare completo". Lo ha detto Alberto Battezzati, ordinario di Fisiologia presso la facoltà di Scienze agrarie e alimentari dell’Università di Milan...
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EFA News - European Food Agency
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