Vinitaly/6. No alle etichette allarmistiche

“Il tema dei rischi per la salute correlati al consumo di vino richiede un approccio di estrema cautela e rigore scientifico. È fondamentale distinguere tra le evidenze degli effetti di singoli componenti e l’impatto di un alimento quando inserito in un regime alimentare completo". Lo ha detto Alberto Battezzati, ordinario di Fisiologia presso la facoltà di Scienze agrarie e alimentari dell’Università di Milan...