Commercio agroalimentare UE: surplus di 3,2 mld euro a gennaio

Nonostante la diminuzione dei flussi commerciali mensili, il settore agroalimentare dell'UE ha continuato a registrare un solido surplus commerciale nel gennaio 2026, a conferma della sua forte posizione sui mercati globali. Parte dell'aggiustamento dei valori commerciali riflette la riduzione dei prezzi di alcune materie prime chiave, in particolare i prodotti a base di cacao.



Lo riporta l'ultima edizione del rapporto mensile sul commercio agroalimentare dell'UE secondo cui il surplus commerciale agroalimentare dell'UE si è attestato a 3,2 miliardi di euro a gennaio, rimanendo superiore del 4% rispetto al gennaio 2025.



Nel gennaio 2026, l'UE ha esportato beni per un valore di 17,5 miliardi di euro, in calo del 9% su base mensile e dell'8% su base annua, a causa della riduzione dei volumi e dei prezzi delle esportazioni nelle principali categorie di prodotti. I maggiori incrementi delle esportazioni si sono registrati nei cereali (+45 milioni di euro, +6%, grazie all'aumento dei volumi) e nella frutta secca (+31 milioni di euro, +5%, principalmente grazie all'aumento delle esportazioni di mele e pere).



Nel gennaio 2026, l'UE ha importato prodotti agroalimentari per un valore di 14,4 miliardi di euro, in calo del 7% rispetto al mese precedente e dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Perquanto riguarda le importazioni, quelle di caffè, tè, cacao e spezie hanno registrato il calo maggiore nel gennaio 2026 rispetto all'anno precedente, con una diminuzione di 654 milioni di euro (-19%), principalmente a causa della riduzione dei volumi di importazione (-36%) e dei prezzi (-17%) delle fave di cacao.



Il Regno Unito è la prima destinazione delle esportazioni dell'UE anche se le esportazioni verso il Paese nel gennaio 2026 sono diminuite del 7% (-298 milioni di euro) rispetto al gennaio 2025. D'altronde, come sottolinea il report, il valore e il volume delle esportazioni sono calati nella maggior parte delle categorie di prodotti. Gli Stati Uniti sono la seconda destinazione principale delle esportazioni dell'UE e hanno registrato un calo delle esportazioni nel gennaio 2026, pari al 25% (-623 milioni di euro) rispetto al gennaio 2025, quando le importazioni erano a livelli elevati, in parte a causa di un potenziale anticipo delle tariffe statunitensi. Le riduzioni più significative si sono registrate nelle bevande alcoliche, nell'olio d'oliva e nei prodotti a base di cacao.



La Svizzera rimane la terza destinazione delle esportazioni dell'UE, con un leggero calo del 2% su base annua (-26 milioni di euro). Le riduzioni principali riguardano i prodotti del tabacco e i cereali. Anche le esportazioni verso la Cina sono diminuite del 4% (-42 milioni di euro), a causa del calo delle esportazioni di carne suina.



Per le importazioni, quelle dalla Costa d'Avorio hanno registrato il calo maggiore nel gennaio 2026 rispetto al gennaio 2025 (-416 milioni di euro, -41%), dovuto principalmente alla diminuzione dei volumi di importazione di fave di cacao (-41%) e di pasta, burro e polvere di cacao (-36%). Anche le importazioni dall'Ucraina sono diminuite (-286 milioni di euro, -24%), soprattutto a causa della riduzione dei volumi di importazione di cereali (-42%) e di semi oleosi e colture proteiche (-36%).



Le importazioni dagli Stati Uniti sono diminuite di 193 milioni di euro (-14%), principalmente a causa della diminuzione dei volumi di importazione di semi oleosi e colture proteiche (-45%). Sono diminuite anche le importazioni dal Regno Unito (-163 milioni di euro, -13%) e dalla Cina (-160 milioni di euro, -17%), con riduzioni nella maggior parte delle categorie di prodotti.



Al contrario, le importazioni dal Brasile sono aumentate di 170 milioni di euro (+14%), principalmente a causa di maggiori importazioni di caffè (+10%, a causa dei prezzi più elevati), carne bovina e vitello (+67%) e semi oleosi e colture proteiche (+10%). Le importazioni sono tuttavia solo del 2% superiori a quelle del 2023 e del 2024.





