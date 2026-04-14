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A Vinitaly presentazione ufficiale di Vinum Alba
La 48a edizione per le strade cittadine il 25 e 26 aprile e il 1°, 2 e 3 maggio 2026
È stata presentata ufficialmente al Vinitaly di Verona la 48ª edizione di Vinum Alba - Fiera Internazionale dei vini del Piemonte. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere, rinnovarsi e rafforzare il proprio ruolo di riferimento nel panorama enologico nazionale e internazionale. Il 25 e 26 aprile e l’1, 2, 3 maggio 2026, il centro storico di Alba tornerà a trasformarsi nella più grande...
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EFA News - European Food Agency
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