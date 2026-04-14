A Vinitaly presentazione ufficiale di Vinum Alba

È stata presentata ufficialmente al Vinitaly di Verona la 48ª edizione di Vinum Alba - Fiera Internazionale dei vini del Piemonte. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere, rinnovarsi e rafforzare il proprio ruolo di riferimento nel panorama enologico nazionale e internazionale. Il 25 e 26 aprile e l’1, 2, 3 maggio 2026, il centro storico di Alba tornerà a trasformarsi nella più grande...