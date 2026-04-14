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Bevande analcoliche "ambasciatrici del gusto"
AstraRicerche: il 71% degli italiani ama quelle tradizionali
Un’eccellenza della tradizione, che parla al gusto ma soprattutto al cuore degli italiani. È questa la fotografia scattata dall’indagine realizzata da AstraRicerche per Assobibe, l'associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy che si celerbra domani 15 aprile, sul rapporto che...
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EFA News - European Food Agency
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