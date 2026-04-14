Addio a Clara Moschini

Clara Moschini, Direttrice Responsabile, nonché co-fondatrice di EFA News, ci ha lasciato prematuramente, al termine di una breve malattia vissuta con grande dignità fino alla fine. Aveva 67 anni.

Clara aveva cominciato l'attività giornalistica negli anni '90 nel settore aeronautico lavorando per diverse riviste specializzate, arrivando anche a contribuire alla nascita di Sport Flap, la prima rivista dedicata al mondo dell'aviazione sportiva e del volo da diporto e di cui - prima donna in assoluto in un ambiente allora fortemente maschile - fu anche direttrice responsabile.

Col tramonto della carta stampata e l'avvento del digitale, intuì le potenzialità delle nuove tecnologie e, insieme al marito Natale Brunetto, nel 2000 fondò Avio News, ancora oggi l'unica e autorevole agenzia internazionale verticale nel settore dell'aeronautica, civile e militare, e dell'aerospazio.

Nel 2006, per l'importante attività di divulgazione scientifica, ricevette dalla Fondazione Politecnico Milano il riconoscimento eContent Award per la categoria eScience.

In parallelo all'attività giornalistica, ha coltivato per lunghi anni la passione per il cibo salutare, l'alimentazione e la cucina tradizionale, sviluppando e condividendo innumerevoli ricette sul suo sito cuciniamoinsieme.it.

Con la competenza sviluppata anche nel settore alimentare, nel 2017 ha colto l'opportunità di partecipare al progetto di EFA News - European Food Agency, a cui ha apportato la preziosa esperienza di tanti anni di lavoro e di cui è stata fin dalla nascita Direttrice Responsabile.

Tutta la redazione di EFA News si unisce a Natale per l'immenso dolore della scomparsa di Clara, e si impegna a mantenerne viva la memoria e il ricordo.