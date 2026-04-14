Unox, crescita globale e innovazione

Unox, azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali e sistemi per la trasformazione del cibo per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, annuncia i risultati del primo trimestre del 2026 che registrano un fatturato pari a 79 milioni di euro, in crescita del +3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e un ingresso o...