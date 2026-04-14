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Unox, crescita globale e innovazione
Fatturato 1° trim a 79 milioni di euro (+3%): due nuovi "center" inaugurati in Arabia Saudita e in Indonesia
Unox, azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali e sistemi per la trasformazione del cibo per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, annuncia i risultati del primo trimestre del 2026 che registrano un fatturato pari a 79 milioni di euro, in crescita del +3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e un ingresso o...
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EFA News - European Food Agency
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