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Vinitaly/4. Liguria protagonista
Itinerario gastronomico del Parco delle Alpi Liguri: il vino premiato
“La partecipazione del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri a Vinitaly rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare un patrimonio unico fatto di tradizioni, sapori e saperi che affondano le radici nella nostra cultura pastorale”. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana, commentando a caldo la presenza, oggi dalle ore 12, presso lo stand regionale,...
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EFA News - European Food Agency
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