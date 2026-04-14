Despar Italia: fatturato sale nel 2025

Prosegue il percorso di crescita di Despar Italia, la società consortile che unisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione alimentare e i negozianti affiliati: nel 2025 il fatturato al pubblico ha raggiunto 4,6 miliardi di euro, segnando un incremento del 3,3% rispetto al 2024. La quota di mercato dell’Insegna si è attestata al 3,6% sul totale Italia, con un peso significativo in tutti i canali di vendita e in tutti i territori, collocando Despar al settimo posto della distribuzione italiana. Alla luce dell’aggiornamento di febbraio 2026, l’Insegna risulta oggi in sesta posizione (fonte: Nielsen Gnlc).

Un risultato sostenuto da un’importante accelerazione nello sviluppo e ammodernamento della rete vendita con 132 tra nuove aperture (102) e restyling (30) di negozi diretti e affiliati e dalla spinta del prodotto a marchio che nel 2025 ha raggiunto una quota di mercato a valore pari al 24,3%, superiore a quella del mercato totale Mdd in Italia, posizionando Despar tra le prime cinque insegne per quota di mercato nella private label.

Un percorso di crescita che Despar Italia intende consolidare anche per il 2026 con 55,4 milioni di investimenti da parte delle sei società consorziate, destinati all’espansione e al riammodernamento della rete vendita sui territori prevedendo 36 aperture e 45 ristrutturazioni. A questo si affianca un costante lavoro di sviluppo sull’offerta a marchio, con l’obiettivo di renderla sempre più ampia e completa, arricchendo ulteriormente la piramide di prodotti che oggi copre già tutti i segmenti di consumo, dall’entry level fino al premium.

“Il 2025 è stato per noi un anno particolarmente significativo, in cui abbiamo celebrato i 65 anni di presenza in Italia, un traguardo che testimonia la solidità della nostra storia e la reputazione costruita nel tempo insieme ai nostri soci e ai territori", ha commentato Fabrizio Colombo, presidente di Despar Italia. "In questo percorso abbiamo continuato a crescere in modo condiviso, rafforzando la nostra presenza a livello nazionale e valorizzando le specificità locali, elemento distintivo del nostro modello. È proprio in questa capacità di coniugare identità territoriale e visione comune che risiede la forza dell’Insegna. Guardando al futuro, continueremo a muoverci lungo le direttrici che da sempre ci guidano: attenzione al cliente, impegno quotidiano, creazione di valore e crescita sostenibile”.

Da parte sua, Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia, ha commentato: “Il 2025 è stato un anno di crescita solida, trainata dall’accelerazione della rete e dal rafforzamento della nostra marca del distributore. L’importante impulso dato alle aperture e ai restyling di punti vendita ha contribuito in modo significativo ai risultati raggiunti, ampliando la nostra presenza sui territori e migliorando l’esperienza d’acquisto. Uno sviluppo che continueremo a implementare grazie ai significativi investimenti che prevediamo, insieme ai nostri soci, per il 2026. Parallelamente, la nostra Mdd ha continuato nel percorso di crescita solido e costante che abbiamo registrato in modo costante negli anni e che intendiamo proseguire anche nel 2026 con l’obiettivo di un incremento del fatturato Mdd di almeno il 4,5%".

"Per l’anno in corso", prosegue Fabbri, "prevediamo circa 180 nuovi lanci e oltre 400 restyling, con focus sui segmenti specializzati e premium, oltre che sulla linea convenienza. Vogliamo offrire ai clienti un assortimento completo e coerente: la parte principale del mercato restano i prodotti mainstream a marchio Despar, ma la costruzione di una vera e propria piramide dal premium all’entry level rappresenta un vantaggio competitivo decisivo. In questo modo possiamo rispondere a bisogni di consumo sempre più diversificati e consolidare ulteriormente le nostre prospettive di crescita”.

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