Despar/2. Crescono i prodotti a marchio

Despar Italia ha chiuso il 2025 con un fatturato al pubblico di 4,64 miliardi di euro, in crescita del 3,3% rispetto al 2024. Il 65% dei ricavi arriva dai punti vendita diretti, il 35% dalla rete affiliata (leggi notizia EFA News).

Per quanto riguarda la distribuzione del fatturato per insegna, il 34% è attribuibile ai punti vendita Despar, il format di supermercato di prossimità con superfici fino a 800 mq. Il 39% deriva invece dagli Eurospar, supermercati di media dimensione compresi tra 800 e 2.000 mq, mentre il 27% è stato generato dagli Interspar, punti vendita di grande superficie oltre i 2.000 mq. Tra i diversi formati, il format Despar si distingue per la dinamica di crescita più significativa, con un incremento del 4,3% nel corso del 2025, a conferma di come la prossimità rappresenti un punto distintivo dell’Insegna.

Il 2025 ha segnato un’accelerazione per lo sviluppo della rete vendita, con 132 tra nuove aperture e restyling di negozi diretti e in affiliazione: in particolare sono state 102 le nuove aperture e 30 le ristrutturazioni. Il network Despar ha così raggiunto un totale di 1.382 negozi (422 diretti e 960 affiliati) per una superficie complessiva di vendita pari a 810.968 mq.

Le nuove aperture hanno interessato tutti i format dell’Insegna: 46 Despar Express, punti vendita compatti per la spesa quotidiana in contesti urbani, turistici o nei piccoli comuni, 49 Despar, format di prossimità con assortimento ampio e forte legame con il territorio, 5 Eurospar, di medie dimensioni per una spesa completa e funzionale, 2 Interspar, store di grande dimensione con servizi evoluti e valorizzazione delle filiere locali.

L’espansione ha coinvolto tutti i territori presidiati dall’Insegna con particolare vivacità nell’area del Nord Ovest e nel Centro Sud, ponendo l’attenzione all’evoluzione dell’assortimento — con focus sui freschi, sui prodotti a marchio e sulle eccellenze locali — e all’implementazione di soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale.

Una spinta trainante allo sviluppo del network è stata data dai negozi in affiliazione: oggi sono 750 gli imprenditori affiliati al marchio dell’Abete con 960 punti vendita in gestione sul territorio nazionale che nel 2025 hanno generato un fatturato al pubblico di 1,6 miliardi di euro. Nel 2025 la rete affiliata si è allargata con l’apertura di 94 nuovi negozi e la ristrutturazione di altri 20. Un risultato reso possibile sia dal rafforzamento di partnership consolidate, sia dall’ingresso di 76 nuovi imprenditori che, nel corso dell’anno, hanno scelto di entrare a far parte del network Despar.

Nel 2025 Despar Italia ha consolidato il proprio posizionamento nella marca del distributore (Mdd), raggiungendo una quota di mercato sul totale delle vendite grocery pari al 24,3%, in crescita di 0,4 punti percentuali rispetto al 2024 e superiore alla media del mercato Mdd in Italia che si è attestata al 23,1% (fonte NielsenIQ, I+S dicembre 2025). Un risultato che colloca l’insegna tra le prime cinque realtà in Italia per quota di mercato nella private label.

Le vendite dei prodotti a marchio Despar hanno superato 1,1 miliardi di euro, registrando un incremento a valore del 4,6%. Performance positive anche sul fronte dei volumi: le vendite a confezione hanno raggiunto una quota del 27,4% a fine 2025, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte: NielsenIQ, I+S+LS).

Questi risultati confermano il ruolo sempre più strategico del prodotto a marchio come leva di fidelizzazione della clientela: la penetrazione della Mdd Despar sul totale acquirenti è pari all’83,2%. La percentuale aumenta fino al 90,6% considerando i clienti che hanno fatto la spesa almeno quattro volte nell’anno nei supermercati dell’Insegna (fonte: Panel Consumer Nielsen IQ, 2025).

La novità dell’anno è stata l’estensione della linea convenienza S-Budget a tutta la rete vendita Despar sul territorio nazionale, ottenendo un apprezzamento diffuso. Oltre alle aree gestite dal socio Despar Nord, dove questa linea è storicamente presente – essendo stata introdotta inizialmente proprio in queste aree e successivamente estesa all’intera rete – e dove continua a detenere il peso maggiore, risultano particolarmente positivi anche i risultati conseguiti nel Centro e nel Sud Italia.

La nuova linea ha consentito all’Insegna di costruire un’offerta private label, in grado di coprire tutti i segmenti, dall’entry level al premium. Nel 2025 l’offerta è stata ampliata con circa 180 nuovi prodotti e il restyling di oltre 420 referenze che hanno portato alla realizzazione di un assortimento Mdd Despar che complessivamente conta circa 4.200 referenze, sviluppate con oltre 500 fornitori, per il 97% italiani.

Oltre alle performance positive di S-Budget, entrata a regime nel 2025, all’interno delle categorie dei prodotti a marchio, particolarmente brillanti i trend di crescita registrati dal mondo dei freschissimi con Passo dopo Passo, la linea di filiera Despar che include ortofrutta, carne e pesce, che ha segnato una crescita del +24,2%, con un +30,8% nell’ortofrutta. (fonte NielsenIQ I+S dicembre 2025).

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