Ue, 3,7 miliardi alla Repubblica Ceca per il biometano

La Commissione europea ha approvato un piano da 3,7 miliardi di euro a sostegno della costruzione di impianti di produzione di biometano in Republica Ceca, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. Questa misura contribuirà alla transizione verso un'economia a zero emissioni nette. Il piano è stato approvato nell'ambito del quadro di aiuti di Stato del Clean Industrial Deal (CISAF) adottato dalla Commissione il 25 giugno 2025.



La Repubblica Ceca ha notificato alla Commissione il piano a sostegno della produzione di biometano sostenibile, da utilizzare nei trasporti, nel riscaldamento e nell'industria. Il programma sarà attivo fino al 31 dicembre 2030. Il programma sosterrà la nuova capacità produttiva sia degli impianti di biometano di nuova costruzione, sia degli impianti di biogas esistenti convertiti in impianti di biometano. Il programma sarà aperto ai produttori di biometano in possesso di una licenza di produzione di gas nella Repubblica Ceca.



Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal programma, la produzione di biometano deve essere conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva UE sulle energie rinnovabili. Si prevede che la misura andrà a vantaggio soprattutto delle piccole e medie aziende agricole. Gli aiuti assumeranno la forma di un regime di sostegno diretto dei prezzi, con un contratto per differenza bilaterale che prevede un bonus per ogni MWh di biometano prodotto per una durata di 15 anni, sulla base di un cosiddetto prezzo di riferimento.



Se i prezzi di mercato del gas naturale sono inferiori al prezzo di riferimento, lo Stato pagherà i produttori. Se sono superiori, le aziende rimborseranno la differenza. I beneficiari saranno selezionati tramite una procedura di gara competitiva. Si prevede che il programma sosterrà impianti con una produzione totale di 350 milioni di metri cubi standard di biometano sostenibile, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi del Clean Industrial Deal.



In particolare, l'aiuto sarà concesso sulla base di un programma con un volume e un budget stimati in modo chiaro e sarà erogato sotto forma di sostegno diretto dei prezzi attraverso un contratto per differenza bilaterale, che sarà aggiudicato mediante una procedura di gara competitiva. La Commissione ha concluso che il programma ceco è "necessario, appropriato e proporzionato" per accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni nette e agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche, importanti per l'attuazione del Clean Industrial Deal.



