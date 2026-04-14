UE/2. Alle torbiere tedesche 1,3 mln euro

La Commissione Europea ha approvato, in base alle norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, un regime tedesco da 1,3 miliardi di euro per sostenere i proprietari terrieri e i gestori di torbiere drenate che si impegnano a riumidificare i loro terreni. Il sistema mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra aumentando lo stoccaggio del carbonio nelle torbiere. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette e coprirà fino al 100% dei costi ammissibili. Il regime resterà in vigore fino al 31 dicembre 2029.

La Commissione ha constatato che il regime agevola lo sviluppo di un'attività economica e ha un effetto di incentivazione. Inoltre, è necessario, appropriato, proporzionato e produce effetti positivi che prevalgono su qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi nell'UE. Su tale base, la Commissione ha approvato il regime tedesco ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

"La riumidificazione delle torbiere drenate nell'UE è un passo importante verso il conseguimento dei nostri obiettivi climatici, ma comporta anche sfide per i terreni coltivati. Il regime che abbiamo approvato oggi prevede importanti incentivi per sviluppare nuove catene del valore sostenibili, coinvolgendo nel contempo tutte le parti interessate", ha dichiarato Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva.