UE/3. Sostegno ad allevatori olandesi per ridurre emissioni

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime da 615,7 milioni di euro per sostenere una diminuzione dell'intensità dell'attività nel settore lattiero-caseario nei Paesi Bassi.

L'obiettivo del regime è sostenere la riduzione volontaria della mandria da parte dei produttori di latte per un periodo di tre anni. Contribuendo alla riduzione strutturale delle emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca, il regime favorisce la mitigazione dei cambiamenti climatici e rafforza la protezione dell'ambiente. Inoltre, il regime può stimolare la transizione verso modelli imprenditoriali meno intensivi. Nell'ambito del regime, i produttori di latte che nel 2025 hanno allevato vacche e vitelli da latte per la produzione di latte potranno presentare domanda di aiuto, che assumerà la forma di sovvenzioni dirette che coprono fino al 100% dei costi ammissibili. Il regime avrà una durata di cinque anni.

La Commissione ha valutato il regime alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'UE, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di determinate attività economiche a determinate condizioni, e degli orientamenti del 2023 per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. La Commissione ha stabilito che il regime sia necessario e appropriato per rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità e l'azione per il clima, e per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'UE.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il regime sia proporzionato in quanto limitato al minimo necessario e avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Su tale base, la Commissione ha approvato il regime olandese ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.