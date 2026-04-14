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Benessere animale. Le Marche premiamo gli allevatori virtuosi
Avviati i pagamenti di sostegno al settore
La Regione Marche annuncia l’avvio delle procedure di pagamento relative all’intervento Sra30 – Benessere animale del Csr Marche 2023-2027, una misura di grande rilevanza per il comparto zootecnico regionale e fortemente attesa dagli allevatori.“Si tratta di un provvedimento molto atteso da tutti gli allevatori marchigiani", dichiara il vicepresidente e assessore alla Zootecnia Enrico Rossi, "per il...
lml - 59175
EFA News - European Food Agency
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