Antitrust Ue, indagine su un'azienda del cioccolato

La Commissione europea annuncia di stare effettuando ispezioni antitrust a sorpresa in due Stati membri presso la sede di un'azienda operante nel settore dolciario del cioccolato (di cui non è reso noto il nome). La Commissione spiega in un comunicato ufficiale che "teme che l'azienda ispezionata possa aver violato le norme antitrust dell'UE che vietano i cartelli e le pratiche commerciali restrittive, nonché gli abusi di posizione dominante sul mercato (articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)".



In particolare, la Commissione sta indagando su una "possibile segmentazione del mercato sotto forma di restrizioni agli scambi di merci tra gli Stati membri del mercato unico e ostacoli agli acquisti multi-paese".



