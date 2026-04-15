I Frutti di Gil protagonisti a Macfrut

I Frutti di Gil, la joint venture tra Gruppo Orsero, leader nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli, e Cerchia Holding della famiglia Molari, specialisti nella selezione varietale e vivaismo dei berries, sarà presente a Macfrut 2026 con uno stand nel Padiglione D2 (Stand 036). L'alleanza sponsorizza anche la Berry Area dedicata ai piccoli frutti e il Berry Bar situato lungo le piscine, dove si terrà un aperitivo in occasione della giornata di apertura.

“Partecipare a Macfrut in una città come Rimini ci fa sentire a casa - spiega Matteo Molari, Co-ceo di I Frutti di Gil - Siamo un progetto giovane ma con radici solide e idee chiare. Avere un’area dedicata ci permetterà di raccontare al pubblico il nostro approccio, il nostro prodotto e tutte le novità per questo nuovo anno”.

L’azienda, in rapida crescita, si proietta verso il futuro con una strategia che coniuga diversi fattori chiave: una rete di produttori selezionati su tutto il territorio nazionale, nuove varietà in fase di sperimentazione, progetti di respiro internazionale e un hub logistico all’avanguardia con sede a Verona.

“Le sfide sono molte - aggiunge Molari - Estendere al massimo la produzione nazionale sfruttando il nostro territorio e le nostre capacità e conoscenze tecniche e varietali. Macfrut sarà un’occasione per fare network con i nostri produttori e spiegare al mercato gli importanti investimenti che stiamo portando avanti sia a nord, in Veneto, che nel sud Italia, come Calabria, Puglia e Sicilia”.

A Macfrut 2026 verranno presentate alcune importanti novità: