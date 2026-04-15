Riso Flora: Samira Lui è il volto della nuova campagna

Riso Flora, storico marchio italiano e specialista del riso parboiled (parte del portafoglio di Curti Srl), annuncia l'inizio della collaborazione con Samira Lui in veste di nuova Brand Ambassador. Una partnership che nasce da una forte affinità di valori: Samira incarna alla perfezione il posizionamento di Riso Flora, un brand giovane, femminile, che promuove il benessere e una vita attiva e dinamica.

Il nuovo spot televisivo, on air a partire da domenica 19 Aprile, gioca sull'unione tra ironia, quotidianità, moda e food. Al centro della scena c'è il celebre riso che "Non Scuoce Mai". L'immagine solare e giovanile di Samira Lui diventa così il veicolo perfetto per accompagnare Riso Flora alle porte della stagione estiva, periodo di punta per i consumi di riso parboiled nelle giornate fuori porta, con un focus speciale sui best seller "Bell'Insalata" e "Il Classico".

"Siamo entusiasti di accogliere Samira nella famiglia Flora", ha dichiarato Simona Mesciulam, direttore Commerciale Curti Srl. "Cercavamo un volto che rappresentasse in modo autentico la donna di oggi: dinamica, attenta al proprio benessere, con mille impegni quotidiani ma che non vuole mai rinunciare alla qualità di un buon pasto. “Sono felice di rappresentare un marchio storico come Flora”, ha commentato Samira Lui, “nella mia vita frenetica, divisa tra set, viaggi continui e allenamenti, il tempo a disposizione è sempre poco, ma ci tengo tantissimo a mangiare bene, tenermi in forma e amo cucinare!”.

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