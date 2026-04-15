Intesa Sanpaolo rafforza la struttura Wealth Management Divisions

All’interno della Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo, guidata da Tommaso Corcos, sono state istituite due nuove strutture di coordinamento strategico, con l’obiettivo di consolidare la direzione delle attività chiave e sostenere i piani di sviluppo in Italia e all’estero.

La prima struttura è il “Coordinamento Digital Transformation Wmd”, affidato a Luca Bortolan, con il compito di coordinare la trasformazione tecnologica delle piattaforme commerciali e operative della Wealth Management Divisions, anche nell’ottica di favorire l’espansione del digital wealth management in Italia e all’estero. La seconda struttura è il “Coordinamento Iniziative di Sviluppo Strategico Wmd”, affidato a Gianluca La Calce, con la responsabilità di indirizzare nuovi progetti di espansione commerciale sui mercati internazionali.

Nell’attuale assetto organizzativo restano confermati il “Coordinamento HR e Organizzazione Wealth Management”, la cui responsabilità continua ad essere affidata a Giulia Zanichelli e il “Coordinamento Finance Wealth Management”, di cui continua ad essere titolare Domenico Sfalanga.

“Il Piano d’Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo, presentato a febbraio", afferma Tommaso Corcos (foto), Responsabile Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo, "vede nelle Wealth Management Divisions uno dei fondamentali motori della crescita. Puntiamo, infatti, a consolidare ulteriormente il posizionamento delle nostre attività in Italia e a sviluppare l’espansione sui mercati internazionali. Il rafforzamento della struttura manageriale, grazie agli annunci di oggi, potrà dare un significativo contributo alle nostre prospettive di crescita”.