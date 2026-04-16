Turismo, 400 milioni l'avanzo della bilancia pagamenti

Lo scorso gennaio la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un avanzo di 0,4 miliardi di euro, in marginale aumento rispetto allo stesso mese del 2025. Le entrate turistiche (3 miliardi) sono cresciute del 3,8% e le uscite (2,6 miliardi) dell'1,2%. Lo rende noto la Banca d'Italia nel suo aggiornamento mensile sul turismo internazionale.

Anche nel complesso dei tre mesi terminanti in gennaio 2026 l'incremento delle entrate (3,7%) è risultato di entità superiore a quello delle uscite (2,3%) rispetto al trimestre terminante in gennaio 2025.

La crescita della spesa dei viaggiatori esteri è dovuta in misura sostanzialmente analoga a quelli provenienti dai paesi della UE (3,8%) e a quelli dai paesi extra-UE (3,6%). La spesa degli italiani all'estero è invece cresciuta maggiormente nei paesi UE rispetto a quelli extra-UE (4,3% contro 1,7%, rispettivamente).

Con l'aggiornamento delle statistiche di bilancia dei pagamenti pubblicate il 31 marzo sono stati rivisti per l'intero anno 2025 i dati mensili e trimestrali dei viaggi internazionali. Le revisioni sono risultate di entità assai limitata, dell'ordine dello 0,1%: l'avanzo della bilancia turistica è stato marginalmente rivisto al ribasso, risultando pari a 22,7 miliardi (1% per cento del PIL) nel complesso dell'anno.