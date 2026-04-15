Lvmh, continua il calo dello champagne

Primo trimestre in calo: wine & spirits chiude a 1,2 miliardi di euro (-2%)

Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton, il gruppo leader mondiale nel settore dei prodotti di alta gamma, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un fatturato di 19,1 miliardi di euro. La chiuusra è in calo del 6% rispetto a 20,11 miliardi dello stesso periodo 2025.

Nonostante i proclami della maison del lusso, il segmento wine e spirits continua a perdere colpi. Il trimestre, per il comparto, si chiude con 1,273 miliardi di euro di ricavi in calo del 2% rispetto a 1,305 miliardi di un anno prima anche se il dato sarebbe in rialzo del 5% a parità di perimetro di consolidamento e valuta.

Il segmento Wines & Spirits, sottolinea la nota ufficiale,d ella società, "ha registrato una crescita organica del fatturato del 5% nel primo trimestre del 2026. Il settore dello champagne ha avuto un buon inizio d'anno, soprattutto in Europa. Moët & Chandon ha iniziato la sua seconda stagione come champagne ufficiale dei Gran Premi di Formula 1. Il cognac ha beneficiato di un effetto calendario favorevole per il Capodanno cinese rispetto al 2025. I vini rosati della Provenza hanno mantenuto il loro andamento positivo".

Fa peggio il fashion leather che chiude il triemstre a 9,247 miliardi in calo 9% rispetto a 10,108 miliardi del 2025 e in calo del 2% a parità di valuta, "risentendo del conflitto in Medio Oriente". Perfumes & cosmetics chiude a 2,038 miliardi, in discesa del 6% mantenendo, sottolinea la nota, "la sua solida politica di innovazione e un approccio retail altamente selettivo"; Watches & jewelry registrano un 2,443 miliardi (-2%).

Infine, il selective retailing chiude a 4,048 miliardi (-3%). "DFS - sottolinea la nota - ha siglato un accordo con China Tourism Group Duty Free per la cessione delle attività nella Grande Cina, in particolare le Gallerie di Hong Kong e Macao. DFS ha, inoltre, firmato un accordo per la vendita delle concessioni aeroportuali di Los Angeles e San Francisco a Duty Free Americas. Le Bon Marché ha continuato a perseguire la sua strategia di differenziazione con un'esclusiva serie di eventi".

LVMH, spiega la nota ufficiale, "ha mantenuto il suo forte slancio innovativo e ha dimostrato una buona resilienza in un contesto geopolitico ed economico che è rimasto instabile, amplificato dal conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno registrato un buon inizio d'anno. In Europa e Giappone, la solida domanda interna ha contribuito a compensare in parte il calo della spesa turistica. L'Asia (escluso il Giappone) ha registrato una forte crescita, confermando il miglioramento dei trend osservato a partire dalla seconda metà del 2025. Il Medio Oriente è stato colpito dal conflitto di marzo, dopo un inizio d'anno molto positivo. Il conflitto ha avuto un impatto negativo di circa l'1% sulla crescita organica del trimestre".

"In un contesto geopolitico ed economico particolarmente instabile a causa del conflitto in Medio Oriente - conclude la nota - LVMH mantiene un atteggiamento vigile ma fiducioso all'inizio dell'anno. Il Gruppo continua a concentrarsi sullo sviluppo dei propri marchi, guidato da una politica di innovazione e investimento costante, nonché da una continua ricerca della qualità nel design, dell'attrattiva dei prodotti e di una distribuzione selettiva. LVMH farà affidamento sul talento e sulla motivazione dei suoi team, sulla diversificazione delle sue attività e sul buon equilibrio geografico dei ricavi per consolidare ulteriormente la sua posizione di leadership globale nel settore dei prodotti di alta qualità nel 2026".