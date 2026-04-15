Green carpet per l'olio verde della Toscana

La Toscana si prepara a celebrare l’eccellenza della sua produzione olivicola con l’edizione 2026 della Selezione degli Oli Extravergine di Oliva DOP e IGP. L’evento, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, rappresenta ormai il consolidato "green carpet" della produzione olearia regionale, unendo l’approfondimento strategico alla valorizzazione dei produttori.

Quest'anno la Selezione, in programma venerdì 17 aprile a Firenze, si sdoppia in due momenti pensati per connettere le istituzioni, gli esperti e, per la prima volta in modo così diretto, i cittadini e gli operatori del settore.

La giornata evento prenderà il via alle ore 10.30 presso il Cinema La Compagnia di Firenze. Ad aprire i lavori saranno gli interventi del presidente della Regione Eugenio Giani, dell'assessore regionale all’economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras e della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. Il convegno talk show, moderato dalla giornalista Simona Bellocci, vedrà un’alternanza di voci istituzionali e tecniche.

Dopo i saluti di benvenuto del vicesindaco Metropolitano Alessio Mantellassi e i contributi inaugurali del presidente di PromoFirenze Aldo Cursano e del segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, il dibattito entrerà nel vivo delle sfide future con alcuni interventi tecnici. Gennaro Giliberti, dirigente del settore produzioni agricole e promozione della Regione Toscana, illustrerà le strategie legate al Piano Olivicolo Nazionale per il rilancio del settore fino al 2030, mentre il professor Giovanni Caruso dell’Università di Pisa approfondirà le nuove frontiere dell’olivicoltura di precisione e della gestione digitale dell’irrigazione.

A seguire, Laura Mazzanti, responsabile del Laboratorio Analytical S.r.l., spiegherà come si è svolta la Selezione Regionale Oli di Toscana, a cui sono ammessi esclusivamente oli delle DOP e IGP.

Spazio poi al momento più atteso: dai premi alle cinque denominazioni (IGP Toscano, DOP Chianti Classico, DOP Lucca, DOP Seggiano, DOP Terre di Siena) e ai riconoscimenti per il Migliore Olio Biologico, il Migliore Mono-cultivar e il Miglior Packaging. Sul palco si succederanno i presidenti dei Consorzi di Tutela: Luciano Gigliotti per Seggiano, Gionni Pruneti per il Chianti Classico, Renzo Baldaccini per Lucca, Luigi Fanciulli per Terre di Siena e Fabrizio Filippi per il Toscano IGP. Tutti celebreranno i produttori che difendono e promuovono quotidianamente la biodiversità e la tracciabilità del prodotto.

La cerimonia si arricchirà, inoltre, della presenza dell’attore e regista Luca Calvani, da poco anche direttore artistico della manifestazione “E’ la via dell’orto a Camaiore”, e si concluderà con un messaggio dello chef e influencer Federico Fusca, volto della promozione contemporanea dell’olio regionale. Un evento che, come ogni anno, non dimentica la solidarietà: l’olio presentato per le selezioni sarà infatti donato a Villa Lorenzi per il supporto ai giovani in difficoltà.

La mattinata di lavori vedrà anche la presentazione del Catalogo degli Oli Selezionati 2026 in italiano e in inglese: verrà trasmessa in diretta sui social di Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, BuyFood Toscana, InToscana.it per permettere a una platea sempre più vasta di seguire il riconoscimento delle eccellenze toscane.

Sono 55 le etichette DOP e IGP che hanno superato il rigoroso percorso di valutazione per l’edizione 2026 a cui hanno preso parte 17 assaggiatori provenienti da 12 comitati della Toscana. La provincia di Siena si conferma capofila con 17 oli selezionati, seguita da Grosseto (10), Firenze (9) e Livorno (7). Completano il quadro delle eccellenze la provincia di Lucca con 4 oli, Arezzo e Pistoia con 3 ciascuna e Pisa con 2 etichette in catalogo.

Un risultato che rispecchia la straordinaria biodiversità olivicola della regione, che vanta oltre 80 varietà autoctone e una superficie agricola sempre più orientata al biologico.

Nel pomeriggio la scena si sposterà alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi per la grande novità di questa edizione. Dopo una sessione riservata alla stampa (14:30 – 15), le porte si apriranno ufficialmente dalle 15 alle 18, oltre che per gli operatori, anche per il grande pubblico, cittadini e turisti appassionati o curiosi.

Tutti e 55 gli oli della Selezione saranno in degustazione a cura di produttori ed esperti, permettendo di scoprire dal vivo le sfumature sensoriali dei vincitori. Inoltre, sarà attiva la vendita diretta, offrendo ai visitatori l'occasione unica di acquistare l'eccellenza certificata appena premiata.