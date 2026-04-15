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Agrofarma e Federbio insieme per il Manifesto del biocontrollo
Ammodernare il quadro regolatorio per sostenere innovazione ed eccellenza
Accelerare l’innovazione anche in agricoltura biologica, rafforzare la competitività delle imprese italiane e garantire agli agricoltori un accesso più rapido a soluzioni efficaci e sostenibili per la difesa delle colture. Sono questi i pilastri del Manifesto per il Biocontrollo, presentato oggi a Roma da Agrofarma e FederBio nel corso di un evento istituzionale ospitato nella Sala Isma del Senato del...
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EFA News - European Food Agency
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