Italian sounding/2. Copagri: ddl tutela produttori e consumatori

“Gli illeciti nel comparto agroalimentare rappresentano da sempre uno dei talloni d’Achille che insistono sulla redditività del Primario, motivo per il quale avere finalmente a disposizione un quadro chiaro e determinato di sanzioni non può che essere positivo; tutto ciò, infatti, si tradurrà in una maggiore protezione e tutela delle tantissime produzioni di eccellenze che fanno grande il Made in Italy nel mondo”. Così il presidente della Copagri Tommaso Battista a seguito del via libera definitivo della Camera al disegno di legge recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (leggi notizia EFA News).

“Il testo, previsto dalla manovra di finanza pubblica, introduce numerose disposizioni che mirano a garantire maggiori tutele ai produttori agricoli e ai consumatori, rafforzando la tracciabilità delle produzioni e andando, di fatto, a favorire la trasparenza della filiera e delle informazioni a disposizione del consumatore”, prosegue il presidente della Copagri.

“Particolarmente importante, fra le molte altre disposizioni, è il richiamo implicito al nesso che lega inscindibilmente la tracciabilità del prodotto con la sua qualità e genuinità, il quale emerge in maniera evidente dai contenuti degli articoli 13 e 14, con cui viene istituito il Registro delle movimentazioni del latte di bufala e viene introdotto un piano straordinario nazionale con controlli a campione su tutta la filiera bufalina”, prosegue Battista, ricordando che “il latte di bufala, al pari delle moltissime altre produzioni di punta del nostro agroalimentare, è un prodotto intrinsecamente legato alla qualità e al territorio“.

“Con tali interventi, ampiamente caldeggiati e sostenuti dalla Copagri, verranno finalmente tracciati i movimenti del latte bufalino e dei prodotti derivati, così da scongiurare possibili frodi o operazioni illecite, andando inoltre a rafforzare i controlli lungo tutta la filiera bufalina, dalla mungitura alla trasformazione, passando per il trasporto e la commercializzazione”, conclude il presidente.