Italian sounding: sanzioni più severe, anche la Camera approva
Passa a Montecitorio il ddl che rafforza la tutela delle produzioni alimentari nazionali
La tutela del Made in Italy viene rafforzata con l'approvazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani". Dopo essere passata al Senato senza voti contrari, la bozza ha superato anche la prova di Montecitorio, con 154 voti favorevoli, 110 astenuti e un solo contrario.
Finalità del provvedimento, esplicitata nella relazione illustrativa, è quella di "offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare".
Il disegno di legge si compone di 21 articoli e prevede un inasprimento del Codice Penale con l'introduzione di un capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, con sanzioni più severe, assieme ad attenuanti a beneficio chi collabora con le autorità investigative. Vengono inoltre istituiti i reati di di frode alimentare, e di commercio di alimenti con "segni mendaci", capaci "di indurre in errore il compratore sull'origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli".
Per il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, si tratta di "una riforma attesa da oltre dieci anni. Oggi è realtà. Più trasparenza e tracciabilità per garantire la salute dei cittadini. Tolleranza zero contro chi specula sul nome dei prodotti italiani. Introduciamo nuovi reati e un sistema di tutela senza precedenti per il Made in Italy, con sanzioni finalmente deterrenti e proporzionate al fatturato e alla gravità dei fatti".
EFA News - European Food Agency