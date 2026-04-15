Italian sounding: sanzioni più severe, anche la Camera approva

La tutela del Made in Italy viene rafforzata con l'approvazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani". Dopo essere passata al Senato senza voti contrari, la bozza ha superato anche la prova di Montecitorio, con 154 voti favorevoli, 110 astenuti e un solo contrario.

Finalità del provvedimento, esplicitata nella relazione illustrativa, è quella di "offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare".

Il disegno di legge si compone di 21 articoli e prevede un inasprimento del Codice Penale con l'introduzione di un capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, con sanzioni più severe, assieme ad attenuanti a beneficio chi collabora con le autorità investigative. Vengono inoltre istituiti i reati di di frode alimentare, e di commercio di alimenti con "segni mendaci", capaci "di indurre in errore il compratore sull'origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli".

Per il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, si tratta di "una riforma attesa da oltre dieci anni. Oggi è realtà. Più trasparenza e tracciabilità per garantire la salute dei cittadini. Tolleranza zero contro chi specula sul nome dei prodotti italiani. Introduciamo nuovi reati e un sistema di tutela senza precedenti per il Made in Italy, con sanzioni finalmente deterrenti e proporzionate al fatturato e alla gravità dei fatti".