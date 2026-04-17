Ddl tutela. Crea: rafforza filiera, ricerca e competitività Made in Italy
Rocchi (presidente): "Normativa e ricerca scientifica siano due facce delle stessa medaglia"
La definitiva approvazione del Ddl sulla tutela agroalimentare (leggi notizia EFA News) rappresenta "un passaggio significativo per il rafforzamento del sistema agroalimentare italiano, introducendo strumenti più efficaci per garantire trasparenza, tracciabilità e correttezza lungo l’intera filiera, a tutela sia dei consumatori sia delle imprese". Così il presidente del Crea Andrea Rocchi commenta il via libera del ddl Tutela Agroalimentare, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, approvato ieri in seconda lettura alla Camera disegno di legge.
"Il provvedimento conferma il valore strategico della qualità, della sicurezza e della sostenibilità come pilastri del Made in Italy agroalimentare", prosegue Rocchi, "evidenziando come normativa e ricerca scientifica siano due facce delle stessa medaglia e operino in modo complementare. In questo contesto si rafforza il ruolo della ricerca, fondata su conoscenze solide, dati affidabili e strumenti tecnologici a supporto dei sistemi produttivi".
"La protezione del Made in Italy agroalimentare si afferma così attraverso un approccio integrato, che affianca all’apparato sanzionatorio strumenti avanzati di innovazione, digitalizzazione e trasferimento tecnologico lungo tutta la filiera, ambiti nei quali il Crea è pienamente impegnato”, conclude il presidente del Crea.
EFA News - European Food Agency