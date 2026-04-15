Sace e Legacoop, alleanza per l'internazionalizzazione

Sace e Legacoop hanno firmato un accordo per avviare una collaborazione volta a sostenere la crescita e i percorsi di internazionalizzazione delle imprese cooperative associate, favorendo l’accesso ai servizi e alle soluzioni messi a disposizione da Sace.

L’intesa, firmata da Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace e da Simone Gamberini, presidente di Legacoop, nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la conoscenza degli strumenti a supporto dell’internazionalizzazione e di individuare nuovi ambiti di cooperazione, per rendere ancora più efficace la promozione dell’offerta italiana sui mercati internazionali.

In questo quadro, la Export Credit Agency partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, metterà a disposizione iniziative formative, attività di business matching nell’ambito del programma SACE Connects, un servizio di advisory presidiato dalla rete sul territorio e l’accesso ai prodotti e ai servizi studiati a supporto di progetti di internazionalizzazione, tra cui assicurazione del credito a breve termine, cauzioni e garanzie finanziarie per progetti di filiera, factoring e gestione dei crediti export, oltre a soluzioni dedicate agli investimenti nelle transizioni digitali, energetiche e sostenibili.

Legacoop contribuirà a questo percorso attraverso lo scambio di conoscenze ed esperienze, lo sviluppo congiunto di progetti pilota, attività di sensibilizzazione ed educazione all’internazionalizzazione sostenibile e la promozione della value proposition presso le cooperative associate.

Nell’ambito della collaborazione, il prossimo 28 aprile Sace e Legacoop promuoveranno un webinar dedicato alle cooperative agroalimentari. Le cooperative aderenti a Legacoop Agroalimentare riuniscono circa 1.400 imprese, generano un fatturato complessivo di oltre 11,7 miliardi di euro e rappresentano oltre il 10% dell’industria alimentare italiana, con una presenza diffusa lungo tutta la catena del valore. Con una quota export pari a circa il 28%, il settore si conferma protagonista nei mercati internazionali.

“Le cooperative rappresentano una componente importante del tessuto produttivo italiano e hanno un ruolo significativo nella crescita delle filiere e dei territori - sottolinea Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace - Con questo accordo, insieme a Legacoop, vogliamo accompagnarle nei loro percorsi di sviluppo internazionale attraverso un’offerta integrata di strumenti, servizi, advisory e momenti di confronto, con l’obiettivo di sostenerne la competitività e rafforzarne la capacità di cogliere le opportunità dei mercati esteri”.



Aggiunge Simone Gamberini, presidente di Legacoop: “l’accordo rappresenta un punto qualificante nel nostro impegno complessivo per promuovere processi di internazionalizzazione e di export delle cooperative aderenti, favorendo il loro accesso agli strumenti offerti dal Sistema Italia. In un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e commerciali, la collaborazione assicura un supporto importante per affiancare le nostre cooperative, oltre che nella gestione del credito e del rischio estero, anche nell’individuazione di opportunità per l’export e nuovi mercati di sbocco, con l’obiettivo di rafforzare la presenza estera del movimento cooperativo e, contestualmente, far crescere filiere e territori”.