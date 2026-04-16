Suntory, il whisky si dà all'healthcare

Suntory Holdings Limited ha annunciato che, in una riunione del suo consiglio di amministrazione tenutasi oggi, ha deliberato di acquisire tutte le azioni di Daiichi Sankyo Healthcare detenute da Daiichi Sankyo cimpany Ltd. Il perché di questa operazione è spiegato dal comunicato della società che riporta: "guidata dal suo scopo aziendale, ossia 'Ispirare la brillantezza della vita, creando esperienze ri...