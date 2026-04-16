It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Suntory, il whisky si dà all'healthcare

Il colosso nipponico acquisice Daiichi Sankyo, leader dei farmaci da banco

Suntory Holdings Limited ha annunciato che, in una riunione del suo consiglio di amministrazione tenutasi oggi, ha deliberato di acquisire tutte le azioni di Daiichi Sankyo Healthcare detenute da Daiichi Sankyo cimpany Ltd. Il perché di questa operazione è spiegato dal comunicato della società che riporta: "guidata dal suo scopo aziendale, ossia 'Ispirare la brillantezza della vita, creando esperienze ri...

Fc - 59211

EFA News - European Food Agency
Similar