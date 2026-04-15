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Froneri, i gelati imparano il messicano
Partnership al 50% con Grupo Herdez
Grupo Herdez, leader nel settore alimentare in Messico, e Froneri International Limited, una delle più grandi aziende produttrici di gelati al mondo, annunciano un accordo per la creazione di una partnership strategica per la loro attività nel settore dei gelati in Messico. Secondo i termini dell'accordo, l'attività nel settore dei gelati che Grupo Herdez gestisce in esclusiva per conto di Nestlé dal...
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EFA News - European Food Agency
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