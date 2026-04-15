Libri. Pasta e panificati: un glossario di oltre 160 voci

Discettare di pasta e panificati è qualcosa che tira in ballo anche la linguistica. Secondo Valentina Iosco, storica della lingua italiana, lessicografa ed esperta di linguaggio gastronomico, in questo ambito arriviamo a oltre 160-170 definizioni. Nel suo saggio "I nomi del pane e della pasta in Italia dal Medioevo agli anni Trenta del Novecento. Origine, storia e classificazione" (Leo S. Olschki, pp. 384, 2026), Iosco propone un'analisi densa, dettagliata e assai specialistica che coniuga lingua, cultura e storia del cibo.

"Di tanti pani e paste realizzati nel corso dei secoli non sono rimaste tracce materiali, se non le parole scritte", si legge nella nota editoriale. Con l’obiettivo di ricostruire la storia dei loro nomi diffusi in Italia dal Medioevo agli anni Trenta del Novecento, il volume descrive i percorsi di termini dalla tradizione antica – come focaccia, panforte, pizza o vermicelli – a quella più recente – come grissino, fusilli, panettone o penne – spesso retrodatati di decenni, e talvolta di secoli.

Studiate da un punto di vista lessicologico e lessicografico, diacronico e diatopico, le voci "raccontano tra stabilità e mutamento un patrimonio di parole e cose profondamente identitario per l’Italia e la sua cultura gastronomica". Tra le altre cose, il saggio descrive quando le varie terminologie, come cambiano nel tempo e come si diffondono nelle diverse aree geografiche italiane. Molti - ma forse non tutti - sanno che termini come "focaccia", "pizza", "vermicelli", "panforte" si rifanno a una tradizione più antica mentre "grissino", "fusilli", "penne" e "panettone" hanno un'origine più recente.

Tirando le somme, dunque, il saggio di Valentina Iosco traccia un panorama multidisciplinare e trasversale dove partendo da dati storico-umanistici, pur senza proporre alcuna ricetta, offre una full immersion nella cucina italiana di ieri e di oggi, con evidenti spunti per la vita concreta di ogni giorno, tra tavola, forno e fornelli.