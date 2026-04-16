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Ue, parlamento approva bilancio 2028-2034
Più risorse a rafforzare politiche chiave come agricoltura e pesca
Il Parlamento europeo imprime un’accelerazione decisiva al futuro del bilancio dell’Unione, approva a larga maggioranza in Commissione Budget il rapporto sul Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, che rafforza in modo significativo le risorse destinate ai settori strategici, tra cui agroalimentare e pesca. "È un passaggio che segna un avanzamento concreto rispetto alla proposta iniziale della Commi...
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EFA News - European Food Agency
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