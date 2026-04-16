Lumsa: Vecchioni (BF) riceve dottorato di ricerca honoris causa

Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF SpA, uno dei più importanti gruppi agroindustriali italiani, ha ricevuto il Dottorato di Ricerca honoris causa in Mediterranean Studies. History Law & Economics dall’Università Lumsa, in occasione della cerimonia ufficiale che si è tenuta ieri presso la sala Giubileo dell’ateneo a Roma.

Il conferimento è stato approvato in quanto la figura di Vecchioni rappresenta "un punto di riferimento di rilievo nel panorama dell’economia agroalimentare italiana e mediterranea, per la capacità di coniugare visione strategica, innovazione tecnologica e attenzione ai profili di sostenibilità economica, sociale e ambientale".

La cerimonia è stata introdotta dal professor Gabriele Carapezza Figlia, coordinatore del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca. La laudatio è stata a cura di Giovanni Battista Dagnino, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, mentre per il conferimento del titolo e la proclamazione è intervenuto il professor Francesco Bonini, rettore dell’Università. Successivamente Federico Vecchioni ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Il cibo e la geopolitica del Mediterraneo: l'Italia ponte tra mondi e culture in movimento”.

“Il dottorato in Mediterranean Studies, basato nel nostro dipartimento di Palermo, traguarda anche l’importante investimento che l’Università Lumsa ha aperto con l’istituzione del nostro Lumsa University Africa Center. Il conferimento del dottorato ad una personalità come quella di Federico Vecchioni vuole essere esemplare per i nostri studenti e studentesse, e per un impegno di ricerca, sviluppo e collaborazione con le realtà vive della società che qualifica l’università e ne conferma l’ispirazione e l’impegno per il bene comune nella grande prospettiva globale”, ha dichiarato il rettore dell’Università Lumsa Francesco Bonini.

“Ricevere questo dottorato honoris causa dall’Università Lumsa rappresenta per me un grande onore e una grande responsabilità. Ho sempre creduto nel valore del dialogo tra impresa, istituzioni e mondo accademico come leva per generare sviluppo duraturo. Il Mediterraneo non è soltanto uno spazio geografico, ma un orizzonte culturale ed economico strategico, nel quale l’Italia può e deve esercitare un ruolo da protagonista attraverso innovazione, sostenibilità e cooperazione internazionale. In quest’ottica si inseriscono le iniziative internazionali portate avanti da BF SpA con l’obiettivo di creare la più importante riserva agricolo alimentare del Mediterraneo”, ha commentato Vecchioni.