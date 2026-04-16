It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Circle rafforza i corridoi logistici tra Italia e Nord Africa

Con Dario Perioli Group l'azienda sviluppa progetto con la Tunisia

Circle, pmi innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, e Dario Perioli Group, operatore logistico e marittimo internazionale, proseguono nello sviluppo del progetto IFSTL-International Fast & Secure Trade...

Fc - 59226

EFA News - European Food Agency
Similar