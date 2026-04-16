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Circle rafforza i corridoi logistici tra Italia e Nord Africa
Con Dario Perioli Group l'azienda sviluppa progetto con la Tunisia
Circle, pmi innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, e Dario Perioli Group, operatore logistico e marittimo internazionale, proseguono nello sviluppo del progetto IFSTL-International Fast & Secure Trade...
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EFA News - European Food Agency
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