Circle rafforza i corridoi logistici tra Italia e Nord Africa

Circle, pmi innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, e Dario Perioli Group, operatore logistico e marittimo internazionale, proseguono nello sviluppo del progetto IFSTL-International Fast & Secure Trade...