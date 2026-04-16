Barry Callebaut, primo semestre in calo

Nella bufera del cacao, con prezzi senza controllo, Barry Callebaut pubblica i risultati del primo semestre dell'esercizio fiscale 2025-2026 (conclusosi il 28 febbraio 2026) archiviato con "una solida posizione di mercato e una profonda competenza" anche se, come sottolinea la stessa società nel comunicato ufficiale, "sono necessarie azioni concrete per guidare una crescita redditizia e sostenuta e rivitalizzare l'organizzazione".



Nel primo semestre il volume delle vendite del gruppo è migliorato facendo leva sul secondo trimestre che ha perso "solo" il 3,6% per un primo semestre che, complessivamente, ha lasciato sul terreno il 6,9% attestandosi a 1.010.247 tonnellate, "superando l'andamento del mercato e trainato dalla ripresa della crescita in AMEA e America Latina".



Il fatturato è ammontato a 6.752,2 milioni di franchi svizzeri, in calo del -3,7% in valuta locale (-7,3% in franchi svizzeri) a causa del calo dei volumi. Nel secondo trimestre, i prezzi relativi al cacao sono diventati negativi su base annua a causa del modello di prezzo basato sui costi maggiorati che Barry Callebaut utilizza per la maggior parte della sua attività.



L'utile operativo (ebit) ricorrente è calato del 4,2%, "poiché la forte redditività del cacao è stata più che compensata dall'impatto della diminuzione dei volumi, delle interruzioni di fornitura e di un mercato competitivo con sovraccapacità, con una temporanea pressione da parte del segmento Gourmet derivante da una posizione lunga in un mercato in declino",



L'utile ante imposte ricorrente (+1,3%) e l'utile netto ricorrente (+66,1%) sono risultati in crescita "grazie alla riduzione degli oneri finanziari e delle imposte sul reddito". Forte generazione di flusso di cassa libero pari a 801,8 milioni di franchi svizzeri "nonostante il picco del raccolto, che ha portato a un solido processo di riduzione dell'indebitamento", con un rapporto debito netto/evbitda ricorrente pari a 3,9x (rispetto a 6,5x nel primo semestre 2024/25).



L'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio 2025/26, con particolare attenzione ai volumi e all'indebitamento, e adozione di misure a breve termine per proteggere la quota di mercato e sostenere la crescita, riporta previsioni di aumento dei volumi, con un calo previsto tra l'1% e il 3%, e un ritorno alla crescita positiva nel secondo semestre. "In termini di redditività - aggiunge la nota - si prevede una diminuzione a due cifre dell'ebit ricorrente, con la maggior parte della riduzione assoluta dell'ebit recuperata a livello di utile ante imposte. Le previsioni sono soggette a potenziali impatti derivanti da interruzioni in Medio Oriente. Il rapporto debito netto/ebitda ricorrente è ora previsto inferiore a 3x".



Il "focus sulla crescita" comprende "focalizzazione a livello commerciale, operativo e organizzativo per sbloccare una crescita redditizia, con un aggiornamento completo previsto per giugno Significativa e rapida diminuzione dei prezzi delle fave di cacao nel primo semestre 2025/26 (-61%), a supporto della futura ripresa del mercato del cioccolato".



“Riflettendo sui miei primi mesi in Barry Callebaut, è chiaro che abbiamo una posizione di mercato senza pari, una profonda competenza e fondamentali opportunità di crescita - spiega Hein Schumacher, ceo del Gruppo Barry Callebaut - Allo stesso tempo, abbiamo un lavoro significativo da fare per rivitalizzare l'azienda dopo un periodo turbolento di sconvolgimenti e trasformazioni del settore. Dobbiamo ripristinare i fondamentali, migliorare i livelli di servizio e potenziare le nostre attività regionali".



"Nella prima metà del nostro esercizio fiscale - prosegue il ceo - i prezzi delle fave di cacao sono diminuiti, il che è incoraggiante per il futuro slancio del mercato del cioccolato e ha sostenuto una forte generazione di flusso di cassa libero. Tuttavia, la velocità unica del calo del mercato, combinata con un mercato competitivo caratterizzato da sovraccapacità, cali di volume e interruzioni dell'offerta, ha avuto un impatto sulla performance dell'ebit e ha modificato le nostre previsioni di redditività per l'anno, poiché diamo priorità al ripristino dei volumi e alla ripresa della crescita del mercato. La nostra priorità immediata è concentrarci a livello commerciale, operativo e organizzativo. Concentrando le nostre risorse umane su iniziative di impatto e reinvestendo in una cultura vincente incentrata sul cliente, Stabilizzeremo i fondamentali, sfrutteremo le concrete opportunità di crescita e, in definitiva, otterremo risultati finanziari solidi".