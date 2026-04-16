Bbq Expo e Butcher Show: innovazione e tecnologia a servizio della carne

Bbq Expo e Butcher Show alle Fiere di Parma, buona la prima. Professionisti affermati, associazioni di categoria, aziende e nuovi protagonisti si sono incontrati per esplorare modelli di business emergenti, tecnologie e format innovativi nel mondo della carne.

Nel corso dell'evento, EFA News ha raccolto il commento di Mauro Grandi, amministratore delegato del Gruppo Area Fiera.

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